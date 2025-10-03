В Башкирии двое подростков пострадали из-за столкновения мопеда с автомобилем

Накануне вечером в селе Павловка Нуримановского района Renault Duster столкнулся с мопедом Stels, из-за чего пострадали двое несовершеннолетних. Об этом сообщают пресс-служба прокуратуры Башкирии и руководитель ГИБДД республики Владимир Севастьянов.

По предварительным данным, автомобиль под управлением 68-летнего водителя поворачивал налево и столкнулся со встречным мопедом. Последним управлял 16-летний подросток, его пассажиру — 14 лет. Подростков с многочисленными травмами доставили в городскую детскую больницу.

По словам Владимира Севастьянова, водитель мопеда ранее был оштрафован на 30 тыс. руб. за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, а его мать привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Майя Иванова