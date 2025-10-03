ВУЗ-банк исключили из реестра банков из-за поглощения УБРиР

ВУЗ-банк исключили из реестра банков – участников системы страхования вкладов. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«АО "ВУЗ-банк" исключено из реестра банков – участников системы страхования вкладов (ССВ) в связи с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении его деятельности путем реорганизации в форме присоединения»,— говорится в сообщении.

Правопреемником АО является Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР). Сейчас в составе ССВ в общей сложности 571 кредитная организация, в том числе 284 действующих банка, три кредитные организации без права привлечения вкладов и 284 кредитные организации, в которых проходят процедуры по ликвидации.

УБРиР завершил санацию и присоединение ВУЗ-банка в конце сентября, ранее решение об этом одобрил совет акционеров. Интеграция банков началась еще четыре года назад, УБРиР был выбран инвестором для финансового оздоровления ВУЗ-банка в 2015 году.

Анна Капустина