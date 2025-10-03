Группу «черных» риэлторов осудят в Иркутске

В Свердловский районный суд Иркутска передано уголовное дело в отношении восьми жителей региона. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, они обвиняются по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в 2019 году двое мужчин и две женщины, обладающие опытом работы в сфере недвижимости, создали группировку «с целью завладения чужим имуществом». К своим операциям они также привлекали за вознаграждение еще девять человек. Предметом интереса злоумышленников было так называемое выморочное имущество, оставшееся после смерти владельца без наследников и передаваемое во владение муниципалитету.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области, злоумышленники в выбранных объектах недвижимости взламывали двери и меняли замки. Затем объекты по фиктивным документам несколько раз перепродавались между участниками группы, а после цепочки таких сделок — добросовестным покупателям. Всего таким образом было продано четыре квартиры в Иркутске, а также два дома, земельный участок и недостроенный дом в Иркутском районе.

Общий ущерб от незаконной деятельности оценивается в 19 млн руб., причиненный администрации города, а также двум жителям Иркутска и Москвы. Кроме того, «черные» риэлторы в 2024 году пытались незаконно завладеть земельным участком стоимостью около 5 млн руб. в областном центре, но их деятельность была пресечена полицией.

В отношении еще пяти участников преступлений уголовные дела выделены в отдельные производства.

Влад Никифоров, Иркутск