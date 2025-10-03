Челябинское предприятие разработало микротурбину для нефтегазовой отрасли

Специальное конструкторское бюро «Турбина» (Челябинск; входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех) разработало модель агрегата нефтегазового питания, прямой аналог импортных микротурбин. Финальные испытания оборудования пройдут в конце этого года, сообщает пресс-служба министерства промышленности Челябинской области.

Отечественный агрегат заменит импортные на нефтегазовых месторождениях для автономного энергоснабжения производственных, коммерческих и жилых объектов. Все его компоненты и узлы изготовлены в России. Первая модель работала более 7 тыс. часов на одном из северных газовых месторождений. В процессе испытаний бюро решило увеличить мощность установки. Кроме того, для микротурбины создали программное обеспечение, которое позволяет управлять ей дистанционно с любого устройства и из любой точки мира. Если же использовать ПО прямо на промышленном предприятии, оно повышает надежность и стабильность электро- или теплоснабжения, подчеркивают в пресс-службе областного минпрома.

Финальные испытания обновленного энергоагрегата пройдут в конце этого года. После оборудование в составе блочно-комплектной электростанции отправится для опытно-промышленной эксплуатации на объект крупной газодобывающей компании.

Виталина Ярховска