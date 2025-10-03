СКР завершил расследование уголовного дела блогера-иноагента Максима Каца

В Москве завершилось расследование уголовного дела в отношении Максима Каца (объявлен иноагентом). Блогера заочно обвинили в уклонении от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК). Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по столице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Кац (объявлен в РФ иноагентом) в 2021 году

Фото: Иван Петров, Коммерсантъ Максим Кац (объявлен в РФ иноагентом) в 2021 году

Фото: Иван Петров, Коммерсантъ

Следователи собрали «достаточную доказательную базу», поэтому уголовное дело в отношении господина Каца (объявлен иноагентом) передано для направления в суд.

В августе 2023 года суд в Москве заочно приговорил блогера к восьми годам колонии общего режима. Тогда обвинение было связано с публичным распространением ложной информации о действиях российской армии. По версии следствия, 2 апреля 2022-го Максим Кац (объявлен иноагентом) опубликовал на YouTube видеозапись с фейками об уничтожении населенных пунктов и мирных жителей на Украине во время спецоперации. Как уточнял адвокат, блогер вину не признал.