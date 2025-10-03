Магнитогорский суд не стал расторгать военный контракт по заявлению о давлении

В Челябинской области Магнитогорский гарнизонный военный суд отказал рядовому в расторжении контракта о прохождении военной службы. Истец заявил, что подписал договор после психологического давления командования. Но эти факты не подтвердились, сообщает пресс-служба военного суда.

В суде установлено, что в апреле 2025 года истец был призван на военную службу, а в августе подал рапорт на имя командира воинской части о желании служить по контракту, который и был заключен на два года. Рядовой в административном иске, оспаривая действия командира воинской части, указывал на нарушения при заключении контракта, а также на оказанное психологическое давление.

«Факт оказания командованием на истца психологического давления подтверждения не нашел. Судом не установлено оснований для расторжения контракта о прохождении военной службы, в удовлетворении исковых требований отказано»,— сообщает пресс-служба суда.

Решение не вступило в законную силу.