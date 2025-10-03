Полиция Норвегии нашла пропавших у границы с Россией военнослужащих

Последние пятеро норвежских военнослужащих, которые пропали во время учений в области Финнмарк у границы с Россией, найдены. Полиция сообщила, что они находятся в безопасности, медицинская помощь им не потребовалась.

Как передает NRK, военные учения завершились в 19:00 по местному времени 2 октября. К этому моменту 10 солдат и офицеров должны были собраться в назначенном месте. Семеро из них не пришли к точке сбора вовремя. Связи с ними не было.

К поискам военнослужащих привлекли спасателей, полицию, вооруженные силы и команду Красного Креста. Двух пропавших нашли с вертолета поздно вечером 2 октября. Оставшихся солдат нашли примерно в 5:45 утра.