ФСБ задержала жителя Крыма за передачу сведений о ЗРК С-300 украинской разведке

Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, который передавал украинской военной разведке сведения о позициях двух зенитных ракетных систем (ЗРК) С-300. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Задержанный крымчанин отправил украинской спецслужбе фото и видео позиций обеих ЗРК с указанием их координат через WhatsApp, заявили в ведомстве.

По данным ФСБ, житель Крыма взял из тайника компоненты самодельного взрывного устройства. При задержании у него изъяли более 1 кг пластичного взрывчатого вещества иностранного производства, два исполнительных устройства, электродетонатор, а также средства связи для общения с куратором.

Следственный отдел УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ст. 275 (госизмена) УК. Задержанный признал вину, его заключили под стражу.