В Пермском крае благотворительная акция собрала рекордное количество средств

В 2025 году на благотворительной акции помощи тяжелобольным детям и сиротам «Цветы жизни» собрано 5,2 млн руб., посчитали в благотворительном фонде «Дедморозом». Как сообщили в пресс-службе фонда, эта сумма является рекордной для Пермского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: пресс-служба фонда "Дедморозим"

фото: пресс-служба фонда "Дедморозим"



По данным пресс-службы «Дедморозим», 1 сентября в регионе прошла акция, в которой приняли участие более 28,3 тыс. человек из 184 учебных заведений и 55 населенных пунктов. Суть акции заключается в том, что учителя, учащиеся и их родители отказываются от большого количества цветов, а сэкономленные средства направляют на благотворительность.

Напомним, предыдущий рекорд установили участники акции «Цветы жизни» в 2024 году. Тогда более 30 тыс. человек собрали 5,1 млн руб. на помощь детям.