В Татарстане полицейские изъяли 6,7 кг наркотиков

Полицейские Татарстана перекрыли крупный канал поставки наркотиков в республику и соседние регионы, и изъяли 6,7 кг наркотических веществ. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали двух жителей Набережных Челнов на автодороге М-12 в Лаишевском районе. В арендованной машине под обшивкой двери было обнаружено 15 свертков с запрещенными веществами: «4-СМС» массой более 6,7 кг (примерно 35 тысяч разовых доз) и «PVP» массой 53,7 г. В салоне автомобиля нашли также около 400 тыс. рублей, банковские карты и упаковочное оборудование.

По данным полиции, 28-летние подозреваемые получили наркотики в Ленинградской области. Груз предназначался для закладок в Татарстане, Пермском крае, Вологодской и Ульяновской областях, а также в Мордовии и Чувашии. На «черном рынке» стоимость партии оценивается примерно в 30 млн рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Им грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

Анна Кайдалова