На Запорожской АЭС прошла очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ

Плановая ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в 31-й раз прошла на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщили представители станции в Telegram-канале.

В 31-й состав миссии МАГАТЭ вошли четыре специалиста. В их основные обязанности на ЗАЭС входят наблюдение и оценка состояния эксплуатационной безопасности станции.

Безопасность во время ротации обеспечивают военнослужащие Минобороны России, Росгвардии и сотрудники ГУ МВД России по Запорожской области. Последние две недели ЗАЭС работает на резервном питании от дизельных генераторов.

Объекты ЗАЭС находятся в собственности России с февраля 2022 года. Ротации МАГАТЭ планово проходят на станции с 1 сентября 2022-го. Они начались после первого визита на ЗАЭС гендиректора агентства Рафаэля Гросси.