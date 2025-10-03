В Красногорском районе Удмуртии задержали браконьеров с мясом лося

Сотрудники минприроды Удмуртии задержали троих граждан, незаконно транспортировавших 131 кг мяса лося в Красногорском районе, сообщает пресс-служба ведомства. Сумма ущерба составила 400 тыс. руб.

Фото: Пресс-служба минприроды Удмуртии

У фигурантов изъяли два охотничьих ружья, боеприпасы и вездеход. Личности задержанных были установлены. Ими оказались жители села Валамаз.

На фигурантов возбудили уголовное дело за незаконную охоту, совершенную группой лиц по предварительному сговору (ст. 258 УК РФ). За данное преступление предусмотрено до пяти лет лишения свободы.

Анастасия Лопатина