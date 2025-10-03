«Риски прямого столкновения с Западом возрастают»

Владимир Путин прокомментировал основные вызовы сегодняшнего дня, при этом президент воздержался от критики Дональда Трампа. Основная проблема, по его словам, в позиции Европы, которая поддерживает Киев. Что касается ракет Tomahawk и прочих дальнобойных вооружений, то это повышает риски глобальной войны. Однако Москва готова всему этому противостоять, заметил российский лидер. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что мирное решение украинского кризиса в очередной раз откладывается.

День начался с очередной публикации западной прессы относительно Tomahawk и других дальнобойных вооружений, которые могут быть переданы Украине. Общий смысл в том, что решение практически принято. Показателен комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова: мол, исходя из прошлого опыта, как только на Западе заводят об этом речь, значит, ракеты уже доставлены по месту назначения. Тем временем страны ЕС при поддержке идейных союзников по итогам двухдневных заседаний в Копенгагене так и не нашли решения, как укрепить собственную безопасность и усилить давление на Москву. Однако Владимир Зеленский, который также выступал в столице Дании, непрозрачно намекнул, что после его недавнего общения с Дональдом Трампом в Нью-Йорке ВСУ сможет применить кое-что еще, кроме украинских дальнобойных вооружений. После этого Владимир Путин выступил на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай". Среди главных интриг — ответ на последние заявления президента США, который, как известно, ужесточил позицию в отношении России, назвав ее, в частности, "бумажным тигром", и, конечно, указанные выше ракеты Tomahawk, Barracuda и прочие военные новации.

Путин воздержался от резких оценок в отношении американского коллеги. По его словам, у них по-прежнему хорошие отношения. Что касается «бумажного тигра», идите и разберитесь с ним. Не можете? То-то и оно. В целом проблема — в неконструктивности современной Европы: вместо того, чтобы наводить порядок у себя дома, там подстрекают Украину с целью ослабить Россию, однако добиться этого не получится. Но при этом нападать на европейских соседей мы не собираемся, обвинения в этом — чушь. Однако РФ следит за военными приготовлениями и милитаристскими заявлениями, которые оттуда доносятся. Если что, отреагирует. Никаких новых конкретных предложений по Украине, как прийти к миру, не прозвучало, только призыв к бывшим европейским партнерам одуматься и прекратить поддерживать Киев. Также был озвучен тезис о том, что если бы Трамп был тогда президентом, ничего подобного бы не случилось.

Наверное, можно рискнуть сделать вывод, что Кремль по-прежнему рассчитывает на переговоры с Америкой как по Украине, так и по нормализации двусторонних отношений.

Тем более, что оценки Москвы и нынешнего главы Белого дома в отношении Европы практически совпадают. Что касается Tomahawk, то оружие это мощное, но оно ничего не изменит. Хотя, конечно, риски прямого столкновения с Западом, в том числе и с США, возрастают. Россия к этому готова, в частности, будет совершенствовать системы ПВО. Переходим на новый уровень противостояния, посмотрим, насколько западный обыватель все это выдержит. Такой, наверное, основной посыл. Но дверь остается открытой, надеемся на просветление западного мира, Трампа открыто не критикуем, по крайней мере, на сегодняшний день.

Дмитрий Дризе