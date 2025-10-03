ЕРЗ.РФ: в Ярославле есть вероятность кризиса перепроизводства новостроек

Ярославская область вошла в группу регионов с достаточно высокой вероятностью кризиса перепроизводства новостроек в рейтинге «Единого ресурса застройщиков» (ЕРЗ) по итогам лета 2025 года. Рейтинг опубликован на сайте ЕРЗ.

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

По данным сайта, в Ярославской области превышение вывода новых объектов над продажами составляет 60,5%, что выше нормы. Недостаточный спрос на новое жилье приводит к тому, что цена на него растет медленнее инфляции. За июнь—август, по данным ресурса, рост цен на квартиры в новостройках в регионе отстал от уровня инфляции на 1,8%.

Регион оказался на 55-м месте в общем рейтинге и набрал - 2 балла по методике оценки ресурса. Максимальный балл у регионов с низкой вероятностью перепроизводства составляет 10, минимальный — - 7. Из пяти групп область попала в четвертую. В первой группе — регионы, которым кризис не грозит: Ямало-Ненецкий округ, Москва, Санкт-Петербург и Рязанская область.

Между тем Ярославская область не попала и в число регионов с наиболее высокой вероятностью перепроизводства (Воронежская, Саратовская, Челябинская области, Республика Дагестан и Карачаево-Черкесская Республика). Как указывается на сайте ЕРЗ, рейтинг рекомендуется использовать при принятии решения о целесообразности старта продаж новых проектов.

Антон Голицын