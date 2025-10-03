Золотодобывающая компания «Арктик технолоджи сервис» проводит реорганизацию

Красноярское ООО «Арктик технолоджи сервис», занимающееся добычей золота, решило реорганизоваться путем выделения нового общества — ООО «Горный». «После завершения процедуры реорганизации размер уставного капитала ООО «Арктик технолоджи сервис» уменьшается на 10% и составит 90 тыс. руб.», —сообщает эмитент на сайте раскрытия информации.

Таким образом, уставный капитал нового общества составит 10 тыс. руб. В результате обмена доли в уставном капитале единственным владельцем ООО «Горный» станет «Прииск Удерейский», которому ранее принадлежали 10% доли в ООО «Арктик технолоджи сервис».

В свою очередь, после реорганизации единственным владельцем «Арктик технолоджи сервис» станет Сергей Новохатский (ему ранее принадлежали 90% доли).

ООО «Арктик технолоджи сервис» зарегистрировано в Красноярске в феврале 2013 года. Компания специализируется на добыче руд и песков драгоценных металлов. Генеральным директором общества является его владелец Сергей Новохатский. По данным портала Rusprofile, выручка общества в 2024 году составила 211 млн руб., чистая прибыль — 13 млн руб.

