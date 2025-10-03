Los Angeles Times: на НПЗ Chevron в Южной Калифорнии начался пожар

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Chevron в в Эль-Сегундо (Южная Калифорния) произошел взрыв, который спровоцировал мощный пожар. Масштаб распространения огня не уточняется. Об этом пишет Los Angeles Times.

По информации издания, взрыв произошел около 21:30 по местному времени 2 октября (8:30 мск 3 октября), после чего начался пожар. Через час глава округа Лос-Анджелес Холли Митчелл сообщила, что возгорание локализовано. Сообщений о пострадавших, по ее словам, не поступало.

Движение транспорта в районе пожара приостановлено. Также перекрыты некоторые дороги. Глава округа рекомендовала местным жителям оставаться дома. Власти будут отслеживать качество воздуха после ЧП.

Эль-Сегундо расположен в нескольких километрах к югу от аэропорта Лос-Анджелеса. Однако, по данным мэра Лос-Анджелеса Карена Басса, пожар не повлиял на работу авиагавани. Задержек или отмен рейсов не зафиксировано.

НПЗ Chevron был построен в Эль-Сегундо в 1911 году. Предприятие занимает площадь более 5 кв. км и обеспечивает более 40% авиационного и более 20% автомобильного топлива для Южной Калифорнии. Ежедневная производительность завода — 276 тыс. баррелей нефти.