Аналитики рассказали о росте цен на цветы ко Дню учителя

В этом году в связи с Днем учителя цветы в Прикамье могут подорожать на 2-3% год к году, рассказали «Ъ-Прикамье» аналитики маркетплейса цветов и подарков Flowwow. Стоимость букета на День учителя для жителей Пермского края составит 2 404 руб. Наибольшая активность покупателей, по прогнозам, будет приходиться на период со 2 по 5 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ильнар Салахиев, Коммерсантъ Фото: Ильнар Салахиев, Коммерсантъ

В сентябре пермяки стали заказывать авторские композиции на 34% чаще, а монобукеты — на 28%. Средняя стоимость составного букета достигла 3 212 руб. (+2%), а цена композиции из одного вида цветов — 3 358 руб. (+8% год к году). Ожидается, что аналогичный всплеск интереса к таким подаркам повторится и перед праздником. Например, в прошлом году на День учителя авторские букеты заказывали на 17% активнее, чем в обычные дни октября. Кроме того, в этом году среди цветов у пермяков наибольшей популярностью пользуются пионовидные розы и хризантемы

Кроме цветов, в 2024 году перед праздником были востребованы и сладкие подарки, например бенто-торты с тематическим оформлением. Прогнозируется, что в этом году такая тенденция сохранится. Уже в сентябре спрос на такие десерты вырос на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена одного бенто-торта на День учителя достигнет 1 481 руб., что на 14% дороже год к году.