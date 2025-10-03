На 8,2% увеличилось промышленное производство Удмуртии в январе—августе

Промышленное производство в Удмуртии в январе—августе увеличилось на 8,2%, обрабатывающие производства — на 17,1%. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата. В сельском хозяйстве произведено 777,9 тыс. т молока (+5,8%), 102,6 тыс. т скота и птицы (+0,2%), однако объем яиц составил 724,4 млн штук (-2,0%).

Объем строительных работ вырос на 29,2%, но жилищное строительство сократилось на 6,6% — введено 0,9 млн кв. м жилых домов. Грузооборот автомобильного транспорта увеличился на 8,5%, в то время как пассажирооборот снизился на 6%.

Население республики приобрело товаров на 307 млрд руб. (+8,6%). Расходы на услуги общественного питания выросли на 9%, платные услуги — на 0,4%, в том числе бытовые — на 4,7%. Инфляция за восемь месяцев составила 4,1%, что на 1,2 п.п. ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Продовольственные товары, включая алкогольные напитки, стали дороже на 3,5%, непродовольственные — на 2,2%, услуги — на 7,8%.

Численность зарегистрированных безработных уменьшилась на 5,5% и составила 2,1 тыс. человек. В то же время на конец августа было заявлено 15,5 тыс. вакансий.

Анастасия Лопатина