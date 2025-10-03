Опубликованы кадры последствий атаки БПЛА в Березниках

Кадры последствий удара БПЛА опубликовал telegram-канал администрации Березников «Березники официальные». Напомним, сегодня ночью в Березниках была осуществлена атака беспилотника. В результате атаки пострадал двухквартирный жилой дом, жертв нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография фото: teelegram-канал администрации Березников фото: telegram-канал администрации Березников фото: telegram-канал администрации Березников Следующая фотография 1 / 3 фото: teelegram-канал администрации Березников фото: telegram-канал администрации Березников фото: telegram-канал администрации Березников

Как сообщил в телеграм-канале глава Березников Алексей Казаченко, сейчас специалисты ожидают разрешения зайти в помещения пострадавшего дома. После этого будет возможно оценить масштаб повреждений и размер ущерба от атаки БПЛА. В данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые проводят осмотр места происшествия.