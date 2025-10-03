В Курганской области прокуратура требует закрыть нефтебазу в природном заказнике

Прокуратура Петуховского района направила в суд иск о прекращении работы нефтебазы, расположенной в природном зоологическом заказнике. Объект работает без правоустанавливающих документов и угрожает особо охраняемой территории загрязнением и пожарами, сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

В ходе проверки было установлено, что на территории Петуховского государственного природного зоологического заказника находится нефтебаза, которая используется для заправки сельскохозяйственного транспорта дизельным топливом и как место для хранения горюче-смазочных материалов. При этом у эксплуатирующего объект юридического лица нет никаких правоустанавливающих документов.

Кроме того, во время проверки были зафиксированы нарушения, которые могут привести к загрязнению территории заказника, а также факторы, снижающие пожарную безопасность объекта. Прокуратура внесла хозяйствующему субъекту представление, которое пока не рассмотрено.

В судебном иске надзорное ведомство требует признать незаконным использования земельного участка и обязать владельца демонтировать нефтебазу. Прокуратура контролирует фактическое устранение нарушений.