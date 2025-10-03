В Уфе рассмотрят дело инструктора республиканского Центра спортивной подготовки

Ленинский райсуд Уфы рассмотрит дело в отношении инструктора Центра спортивной подготовки имени Риммы Баталовой (подведомственно минспорту и минземимуществу Башкирии). Ему вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Как сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и регионального управления СКР, в марте 2023 года 13-летний посетитель спортивного центра прыгнул без спасательного жилета в бассейн и, не умея плавать, начал тонуть. Школьник находился под водой около полутора минут и получил тяжкий вред здоровью. Жизнь подростка спас случайно оказавшийся рядом врач-реаниматолог, тоже бывший посетителем бассейна.

По мнению правоохранительных органов, инструктор не проверил навыки плавания школьника и не проконтролировал использование спасательного жилета.

Майя Иванова