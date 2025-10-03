Из пермского аэропорта задерживается вылет и прилет рейсов

Онлайн-табло пермского аэропорта информирует о задержке почти на семь часов прибытия двух рейсов в Сочи авиакомпаний «Победа» и «Россия». Также на час задерживается прибытие из Махачкалы самолета авиаперевозчика «Азимут». Рейс «Аэрофлота» из Москвы, запланированный на 12 часов 40 минут, отменен.

На вылет задерживается рейс до Санкт-Петербурга с 5 часов 40 минут до 13 часов 55 минут, до Сочи с 6 часов 40 минут до 15 часов 45 минут, до Минеральных Вод с 14 часов 45 минут до 15 часов 30 минут. Рейс до Москвы с вылетом в 13 часов 30 минут отменен.

Напомним, с трех часов ночи и до семи утра в Прикамье действовал режим «Беспилотная опасность».