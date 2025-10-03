Жительнице Москвы вернут украденный 17 лет назад автомобиль

Автомобиль Toyota RAV4, похищенный в 2008 году в Москве, обнаружили в Иркутске сотрудники регионального ГУ МВД России совместно с экспертно-криминалистическим Центром ведомства и ГАИ. Как сообщает пресс-служба областной полиции, машину задержали весной этого года при попытке перерегистрации, инспекторы обратили внимание на признаки изменения идентификационного номера кузова (VIN).

Для того чтобы установить первоначальный VIN и определить настоящего владельца, оперативники Интерпола ГУ МВД связались с Интерполом Японии, который помог определить первоначальный VIN кузова и двигателя.

Позднее стало известно, что законный собственник автомобиля — 63-летняя жительница Москвы. Полиция принимает меры для возврата RAV4 ее владелице.

Влад Никифоров