Пропавшую в Красноярском крае семью ищут 200 человек

В Партизанском районе Красноярского края около 200 человек ищут пропавшую семью, сообщило МЧС. Как пишет NGS24.RU, супруги с пятилетней дочерью ушли в поход к горе Буратинка 28 сентября, после чего перестали выходить на связь.

«Мужчину, женщину и ребенка ищут спасатели, пожарные, полиция, волонтеры, последние прибыли из соседних регионов — Новосибирска, Кемерова, Томска и Омска. В пути еще следуют волонтеры из Иркутска и Республики Хакасия»,— указано в сообщении управления МЧС по Красноярскому краю. Там уточнили, что поиски идут в том числе с использованием беспилотников и вертолета.

28 сентября Сергей и Ирина Усольцевы с дочерью вышли с базы отдыха в поход в Кутурчинское Белогорье. Через два дня старший сын Усольцевых сообщил полиции, что семья не выходит на связь. 2 октября правоохранители нашли в лесу автомобиль, который принадлежит пропавшей паре. Следствие возбудило уголовное дело.