«Азот» в Пермском крае приостанавливал работу из-за БПЛА

Завод «Азот» в Березниках ненадолго останавливал работу технологического цикла после ночного удара беспилотников ВСУ в Пермском крае. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Махонин.

«Сейчас предприятие работает в штатном режиме. Угроз экологической ситуации нет, безопасности жителей ничего не угрожает»,— написал господин Махонин в Telegram-канале.

В результате атаки БПЛА поврежден двухквартирный жилой дом в Березниках. Его жителям предоставили маневренное жилье, отметил губернатор.

Предприятие «Азот» производит аммиачную селитру и воду, аммиак, карбамид, азотную кислоту, нитрит-нитратные соли, кристаллический нитрит натрия и высшие алифатические амины. Завод входит в состав «Уралхима» — одного из крупнейших в России производителей минеральных удобрений и промышленной химии.