На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на 4,5 км

На вулкане Шивелуч произошел новый пепловый выброс на высоту до 4,5 км, сообщила в пятницу Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН (KVERT). Пепловый шлейф протянулся на 120 км в восточном направлении от исполина.

Еще один извергающийся гигант, вулкан Крашенинникова, тоже находится под наблюдением вулканологов. 3 октября от вулкана на высоте 3 км над уровнем моря начало распространяться облако ресуспендированного пепла, поднятого ветром с подножия исполина. Шлейф протянулся на 75 км на юго-восток, в сторону Тихого океана. На пути распространения облака населенных пунктов нет.

Обоим вулканам присвоен оранжевый код авиационной опасности. Их деятельность может представлять угрозу для авиации, в том числе, для международных авиакомпаний, маршруты которых (между США и Юго-Восточной Азией) пролегают у восточного побережья полуострова Камчатка.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский