В Оренбуржье собрали более 4 млн тонн зерна

В Оренбургской области завершается уборка зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев в своем канале в MAX.

На сегодняшний день обмолочено 96% площадей, а общий объем собранного зерна достиг 4 млн т. Средняя урожайность составила 17,5 центнера с гектара. Курманаевский, Новосергиевский и Адамовский районы собрали почти по 200 тыс. т зерна.

В этом году оренбургские аграрии также собрали почти 780 тыс. т подсолнечника, что вдвое больше прошлогодних показателей.

Оренбуржье стало третьим регионом Приволжского федерального округа, достигшим данного показателя. Более 4 млн т зерна также намолотили в Саратовской области и Татарстане.

Андрей Сазонов