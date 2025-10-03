Коллективный договор филиала «ПМУ» «Уралхима» выполнен

В филиале «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми 2 октября прошла конференция первичной профсоюзной организации «Пермские минеральные удобрения» (ППО «ПМУ»). Делегаты от подразделений предприятия — 34 сотрудника — единогласно подтвердили выполнение коллективного договора между работодателем и работниками в 2024 году. Документ содержит 70 пунктов, предусматривающих для сотрудников филиала «ПМУ» льготы сверх требований Трудового кодекса РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

Филиал «ПМУ» вновь подтвердил свою максимальную социальную ориентированность. Предприятие работает на стопроцентной нагрузке даже в условиях стрессовых внешних факторов, всесторонне обеспечивая своим сотрудникам стабильные благоприятные условия. Набор льгот коллективного договора сохранен, их финансирование растет. Предприятие находит возможность заниматься развитием бытовой сферы завода, активно работать c молодежью и участвовать в спортивных соревнованиях.

По уровню оплаты труда филиал «ПМУ» в 2024 году перевыполнил обязательства, зафиксированные в коллективном договоре. Средняя зарплата на предприятии ощутимо превышает норматив, зафиксированный в Отраслевом тарифном соглашении. Она должна быть на уровне четырех прожиточных минимумов трудоспособного населения региона — 61,9 тыс. руб., при этом в 2024 году средняя зарплата рабочих на «ПМУ» составила 102 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Алексей Аверьянов подчеркнул, что общий объем финансирования льгот для сотрудников «ПМУ» в 2024 году составил 285 млн руб., что на 22% превышает показатель 2023 года. При штатной численности около 850 человек социальные расходы завода составили за год 335,3 тыс. руб. на одного работника. Среди основных мер поддержки: ДМС, охрана труда и оздоровление сотрудников, дополнительные оплачиваемые дни отдыха, доплаты на питание, различные виды материальной помощи, корпоративный транспорт, меры поддержки детей сотрудников, обучение, корпоративные мероприятия и многое другое.

Дмитрий Исаев, председатель ППО «ПМУ»:

Коллективный договор филиала «ПМУ» считается эталонным в химической отрасли региона. Несмотря на сложные внешние условия, ни один пункт не был урезан. Коллективный договор в 2024 году исполнен в полном объеме. Это значит, что мы сильные, успешные и с уверенностью смотрим в завтрашний день!

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Пермь