В Новотроицке мужчина обвиняется в мошенничестве в отношении владельцев угнанных авто

Житель Новотроицка обвиняется в мошенничестве, совершенном в отношении владельцев угнанных автомобилей, сообщили в прокуратуре региона.

Мужчине инкриминируется ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), а ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

По версии следствия, злоумышленник узнавал информацию о фактах угона машин и их владельцах, проживающих в других регионах России. Обвиняемый звонил потерпевшим и требовал деньги за сведения о местоположении автомобилей.

«Мужчина не обладал такими данными и после получения денег переставал выходить на связь. Подобным образом ему удалось похитить 160 тыс. руб.»,— говорится в сообщении.

Причиненный ущерб был возмещен на стадии расследования

Сабрина Самедова