Жителя Удмуртии заключили под стражу по подозрению в хранении и сбыте 1,5 кг наркотиков

В Ижевске задержали 30-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на межрегиональный сбыт наркотиков в особо крупном размере (ст. 30, ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Следствие считает, что обвиняемый хранил в целях последующего сбыта 1,48 кг мефедрона и кокаина. Запрещенные вещества находились в гараже, расположенном в кооперативе «Майский» по Воткинскому шоссе.

В судебном заседании обвиняемый и его защитник не возражали в удовлетворении ходатайства. Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 30 ноября. Максимальное наказание за данное преступление составляет до 15 лет лишения свободы. Ведутся дальнейшие следственные действия.

Анастасия Лопатина