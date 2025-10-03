В Крыму арестовали челябинку, работавшую администратором в интимном салоне

Сотрудники ОМВД России по Евпатории возбудили уголовное дело об организации занятий проституцией (ч. 1 ст. 241 УК РФ). Администратора интимного салона, 18-летнюю жительницу Челябинской области, отправили под домашний арест, сообщает пресс-служба полицейского главка Республики Крым.

Заведение, работавшее под видом массажного салона, обнаружили во время операции в нежилом двухэтажном здании, где ранее размещался строительный магазин. Там находились пять жительниц разных регионов России в возрасте от 20 до 38 лет, а также администратор из Челябинской области. Ранее не судимая девушка поддерживала порядок в помещениях, принимала звонки от потенциальных клиентов и обеспечивала функционирование заведения, в том числе стирала белье и покупала алкоголь.

В ходе обыска изъяли средства связи, планшет, деньги, записные книжки и прейскурант, согласно которому средняя стоимость интимных услуг равнялась 14 тыс. руб. за час. В отношении предполагаемых секс-работниц составили административные протоколы по ст. 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией), документы направили в суд для принятия решения. Одну из правонарушительниц, которая препятствовала работе правоохранителей, привлекли к ответственности за мелкое хулиганство, ей назначили штраф.

Полицейские устанавливают организаторов криминального бизнеса и других соучастников преступления.

Виталина Ярховска