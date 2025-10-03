В Волгоградской области возбудили дело о незаконной охоте на лося

В Калачевском районе Волгоградской области возбудили уголовное дело по факту незаконной охоты (ст. 258 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно релизу, сотрудники ДПС 1 октября этого года остановили иномарку «Митсубиси» в Калачевском районе, в которой находились двое жителей региона в возрасте 46 и 56 лет. В машине они нашли части туши лося, два карабина и прочее снаряжение для охоты.

На место прибыла следственно-оперативная группа. У волгоградцев не было разрешающих добычу лося документов. Части туши животного и карабины изъяли.

Павел Фролов