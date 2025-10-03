В Самарской области суд вынес приговор главврачу больницы за хищение четырех млн рублей

Жигулевский городской суд признал виновным бывшего главного врача ГБУЗ СО «Жигулевская центральная городская больница» по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия и суда, главврач больницы в 2021 году заключил контракты на поставку медицинских товаров с двумя аффилированными ему организациями. Больница приняла товар ненадлежащего качества и оплатила его. Региональному бюджету причинен ущерб на четыре млн руб. Похищенные средства подсудимый потратил на погашение личных кредитных обязательств.

Суд назначил бывшему главврачу наказание в виде лишения свободы на пять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на два года.

Ранее главврача освободили от занимаемой должности по представлению прокуратуры в связи с неурегулированием конфликта интересов.

Руфия Кутляева