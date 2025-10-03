Летевший из Иркутска в Москву самолет вынужденно вернулся на стоянку

Пассажирский самолет Aurbus-321, летевший по маршруту Иркутск — Москва, был вынужден вернуться на стоянку из-за технической неисправности. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

С чем связана возникшая неисправность, в прокуратуре не уточняют. Предварительно, вылет перенесен на 19:20 по местному времени (14:20 мск) 3 октября. Судя по онлайн-табло, рейс совершает авиакомпания «Аэрофлот».

По факту ЧП Иркутский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СКР проводит доследственную проверку по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК).