Хоккеисты «Лады» на выезде победили «Нефтехимик», прервав серию неудач

В четверг, 2 октября, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Лада» в Нижнекамске сыграла против местного «Нефтехимика». Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу тольяттинской команды, одержавшей вторую победу в сезоне.

«Лада» прервала серию поражений, длившуюся девять матчей подряд. В составе победителей шайбы забросили Данил Башкиров, Никита Михайлов, Андрей Алтыбармакян и Райли Савчук.

В текущем сезоне тольяттинская команда провела 11 игр и набрала пять очков, занимая последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Андрей Сазонов