Нидерланды выступили против членства Украины в ЕС в обход Венгрии

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф выступил против предложений ускорить вступление Украины в Евросоюз. Для этого председатель Совета ЕС Антониу Кошта предлагал отменить принцип единогласия в пользу голосования квалифицированным большинством. Инициатива была направлена на обход вето Венгрии, которая в сентябре заблокировала очередной этап переговоров с Украиной и затормозила процесс вступления в ЕС для Молдавии.

Дик Схооф признал, что будущее Украины и Молдавии связано с ЕС. Однако, подчеркнул нидерландский премьер, евроинтеграция — это длительный и тщательный процесс, требующий проведения глубоких реформ. Он отметил, что изменение правил ради одного кандидата — неправильный путь и подорвет доверие к процессу вступления. «Блокировка со стороны Венгрии крайне нежелательна»,— заявил господин Схооф (цитата по Trouwl.nl).

Премьер отметил, что если ЕС начнет смягчать правила для Украины и Молдавии, то в будущем это создаст прецедент для всех остальных стран-кандидатов, и у объединения должна оставаться «возможность сказать «нет»». Он напомнил, что Нидерланды в декабре 2024 года были единственной страной, которая голосовала против продолжения переговоров с Сербией.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснял вето «фундаментальными и стратегическими причинами». По его словам, вступление Украины в ЕС значило бы «карт-бланш на бесконечную войну». Кроме того, уточнил господин Орбан, у Украины нет четких границ, стабильной экономики и «реального суверенитета».