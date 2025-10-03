В ходе обмена военнопленными в Россию вернулись трое военнослужащих из Удмуртии

Украина вернула России троих солдат из Удмуртии в ходе обмена военнопленными 2 октября, сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в регионе. Сейчас военнослужащие находятся в Белоруссии.

«В настоящее время освобожденным оказывается психологическая и медицинская помощь»,— указано в сообщении аппарата омбудсмена. Солдаты из региона провели в плену свыше семи месяцев.

В рамках обмена в Россию вернулись 205 военнопленных, столько же вернулось в Украину.

Напомним, последний обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 24 августа. В ходе обмена Москве были переданы 146 военнослужащих, столько же вернулось в Киев. Также России были переданы восемь жителей Курской области, находившихся на территории украинского города Сумы с февраля 2025 года. 18 сентября стороны обменялись телами погибших: Россия вернула останки 1 тыс. человек, Украина — 24.

Анастасия Лопатина