Власти уточняют ущерб от атаки БПЛА в Березниках

Как сообщил в телеграм-канале глава Березников Алексей Казаченко, сейчас специалисты ожидают разрешения зайти в помещения пострадавшего двухквартирного дома. После этого будет возможно оценить масштаб повреждений и размер ущерба от атаки БПЛА. В данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые проводят осмотр места происшествия.

«Взаимодействуем с МЧС и региональным правительством. Поддерживаем связь с жителями дома. Всем нуждающимся предоставлено маневренное жилье, решаем вопрос о компенсационных выплатах. Ситуацию держу на личном контроле», - написал глава города.