В торгах на право реновации Автовокзала участвовали три девелопера

В торгах на право реновации территории Автовокзала в Перми участвовали три девелопера, рассказал «Ъ-Прикамье» источник на рынке недвижимости. Помимо компании «ИНГРУПП», выигравшей аукцион, участвовали пермская «Орсо групп», не сделавшая ни одного шага в ходе самой конкурсной процедуры, а также еще один застройщик. Это мог быть «Атлас Девелопмент» из Екатеринбурга, но собеседник не подтверждает наименование третьей компании.

Проект по комплексному развитию несмежных территорий Автовокзала и по шоссе Космонавтов предполагает не только возведение жилья, социнфраструктуры и коммерческих площадей на земле в 10 га, но и строительство нового Автовокзала на шоссе Космонавтов. При начальной цене лота в 15,5 млн руб. «ИНГРУПП» предложил за право освоения участков 360 млн руб.

В проект комплексного развития войдут три площадки: одна — на территории автовокзала по ул. Революции, 68 (1,17 га), вторая — по ул. Механошина (1,12 га) и третья — на шоссе Космонавтов, возле строящегося ЖК «Мир» (шоссе Космонавтов, 309а, к. 1), где сейчас проходят трамвайные пути (7,78 га). На участках около 10 га возведут жилье, социнфраструктуру и коммерческие площади. В частности, на ул. Революции и ул. Механошина, помимо жилых домов суммарной площадью не более 70 тыс. кв. м, надо построить объект предпринимательской деятельности не более 50 этажей, четырехзвездочную гостиницу не менее чем на 6 номеров, офисы и прочее. Победитель торгов возьмет на себя обязанность построить на шоссе Космонавтов, возле ЖК «Мир», новый автовокзал. Срок действия договора КРТ с инвестором составит семь лет.