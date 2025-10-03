«Сталевары» сожгли «Дизель»

Хоккеисты «Ижстали» обыграли пензенский «Дизель» со счетом 4:2 в рамках Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Предпоследний матч домашней серии регулярного чемпионата прошел в Ижевске 2 октября. Главный тренер «сталеваров» Рамиль Сайфуллин назвал высокое положение «Дизеля» в турнирной таблице — занимает второе место — «дополнительной мотивацией» обыграть гостей. Наставник коллектива из Пензы Дмитрий Шандуров посетовал на то, что хоккеисты «проспали начало». В результате «Ижсталь» заработала еще два очка и оформила серию из четырех побед подряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Ижстали» Фото: пресс-служба «Ижстали»

Хоккейный клуб «Ижсталь» обыграл пензенский «Дизель» со счетом 4:2 в рамках домашней серии регулярного сезона Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Матч состоялся вчера, 2 октября, на домашней арене в спортивном комплексе «Олимпиец». Об этом сообщает пресс-служба «сталеваров».

Счет открыли хоккеисты «Ижстали»: первую шайбу на 4-й минуте встречи забросил защитник Егор Жданов с передачи нападающего Дениса Дюрягина. Менее чем через минуту нападающий «сталеваров» Илья Епищев укрепил преимущество ижевской команды, забив вторую шайбу.

«Второй период обе команды начали активно. Хозяева не смогли воспользоваться численным преимуществом, но атака сталеваров продолжилась, и в ворота “Дизеля” залетела третья шайба»,— говорится в сообщении. Ее на 22-й минуте при выходе «два в одного» оформил нападающий Даниил Огирчук. Пензенские хоккеисты ответили через 25 секунд: нападающий Данила Попов забросил ответную шайбу. Не прошло и минуты, как защитник «Дизеля» Артем Куликовский закрепил серию. Второй период завершился со счетом 3:2 в пользу «сталеваров».

В завершение третьего периода, за 1,5 минуты до конца встречи, нападающий «Дизеля» Владислав Лукин был удален за блокировку и отправился на скамейку штрафников. Гости сняли вратаря — игра продолжилась в формате «пять на пять». Ровно за секунду до конца встречи нападающий «Ижстали» Денис Дюрягин забросил заключительную шайбу в пустые ворота. Итоговый счет — 4:2.

«Мы знали, что “Дизель” очень сильно играет,— сказал главный тренер “Ижстали” Рамиль Сайфуллин на пресс-конференции после встречи.— Сами убедились в том, что атакующие действия у ребят на высоком уровне. Еще раз повторюсь, наши парни выполнили установку на игру, правильно сыграли. То, что команда идет в лидерах (коллектив из Пензы занимает второе место в таблице ВХЛ— “Ъ-Удмуртия”), было дополнительной мотивацией для нас».

Главный тренер «Дизеля» Дмитрий Шандуров отметил, что пензенские хоккеисты «проспали начало» встречи. «Пропустили два гола. Вселили уверенность в соперника, а потом пропустили еще третью шайбу. С 0:3, конечно, очень тяжело отыграться. Два гола забили, равная игра была, но такие подарки любому сопернику позволять нельзя»,— посетовал он.

Победа над «Дизелем» принесла в копилку «Ижстали» еще два очка. По данным таблицы ВХЛ вечером 2 октября, с начала регулярного чемпионата «сталевары» провели 10 матчей, из них шесть выиграли и четыре проиграли. Общее количество очков — 12. Это четвертая победа «Ижстали» подряд. «Сталевары» находятся на 15-м месте в турнире.

Заключительный матч домашней серии состоится 4 октября в «Олимпийце» против саратовского «Кристалла», который занимает предпоследнюю, 31-ю строчку рейтинга.

Евгений Щепелев