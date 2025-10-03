Избран первый спикер канского окружного совета

Спикером канского окружного совета первого созыва в Красноярском крае стал Владимир Поляков. Сообщение об этом размещено в Telegram-канале мэрии Канска.

Первая сессия окружного совета состоялась 2 октября. Кандидатуру господина Полякова депутаты поддержали единогласно. Ранее, с 2020 года, он возглавлял горсовет Канска.

Канский муниципальный округ был создан в ходе реформы местного самоуправления в Красноярском крае. В его состав вошли ранее отдельные муниципалитеты — Канск с населением 85,2 тыс. человек и Канский район (24,9 тыс.).

Первый созыв окружного совета из 35 депутатов был избран по итогам голосования 14 сентября. Владимир Поляков, выдвинутый «Единой Россией», выиграл выборы в одномандатном округе №13.

Как писал «Ъ-Сибирь», 1 октября первым председателем ачинского окружного совета в Красноярском крае был избран Сергей Никитин.

Валерий Лавский