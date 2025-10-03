В Кузбассе осудят трех мошенников за аферу на 27 млн рублей

В Кузбассе в суд передано уголовное дело в отношении жителей Кемеровской и Омской областей, а также Краснодарского края. Им вменяют в вину мошенничество (ч. 4 cт. 159 УК РФ) и незаконное хранение боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ), сообщает СУ СКР региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с июня 2021-го по май 2022 года фигуранты дела на территории нескольких регионов, включая Москву, Московскую область, Краснодарский край, Кузбасс и Омскую область, получили от непосвященного в их планы юриста информацию о судебных разбирательствах коммерческой организации из Кемеровской области. Мошенники, считают правоохранители, предложили руководству компании решить проблемы с правоохранительными органами за 8 млн руб. За эту сумму они обещали сменить юридический адрес организации на московский.

Для видимости злоумышленники оформили с пострадавшими долговую расписку и доверенность. Когда документы были оформлены, учредители фирмы внесли деньги в банковскую ячейку, после чего средства были похищены. В дальнейшем преступники аналогичным образом получили 6,1 млн руб. В конце мая 2023-го при попытке получить еще 13 млн руб. сотрудники УФСБ задержали в аэропорту одного из фигурантов дела. Впоследствии были взяты под стражу остальные члены банды.

При обыске у одного из соучастников правоохранители выявили незаконно хранившиеся боеприпасы. Уголовное дело в отношении четвертого участника преступной группы выделено в отдельное производство в связи с его убытием в зону СВО.

Александра Стрелкова