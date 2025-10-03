Красноярский край снизил экспорт сельхозпродукции на 44% за 9 месяцев 2025 года

Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю за девять месяцев 2025 года проконтролировало 155,8 тыс. т зерновых и масличных культур, отправленных на экспорт, сообщило ведомство. Показатель оказался на 44,4% ниже значения за январь-сентябрь 2024 года.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Основной объем экспорта пришелся на рапс — 57,5 тыс. т (-18,8%), овес — 18,7 тыс. т, пшеницу — 18,1 тыс. т (падение в шесть раз) и горох — 11,3 тыс. т.

Большая часть сельхозпродукции из Красноярского края была поставлена в Белоруссию (56,4 тыс. т рапса), Китай (30,4 тыс. т зерна, 1,3 тыс. т семян льна, 11,3 тыс. т гороха и 2,6 тыс. т гречихи), Казахстан (2,7 тыс. т зерна и 0,6 тыс. т рапса) и Монголию (11,9 тыс. т зерна).

Внутри страны производители края реализовали 1,3 млн т зерна (+9% к девяти месяцам 2024 года). Основные поставки пришлись на Калининградскую и Ленинградскую области, Краснодарский и Приморский края.

Михаил Кичанов