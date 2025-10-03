WSJ: Украина поделится с США технологиями создания БПЛА

Власти Украины готовятся заключить с США соглашение о передаче технологий создания беспилотников, «опробованных в боевых условиях». Как пишет газета The Wall Street Journal, со ссылкой на источники среди официальных лиц обеих стран, в обмен на это Украине будут предоставлены «роялти или другие формы компенсации».

Преимуществом Украины в сделке является «обширный опыт производства БПЛА». В то время как американские компании «производят сложные беспилотники», украинцы специализируются на «массовом производстве дешевых беспилотных летательных аппаратов, которые доказали свою эффективность».

Группа украинских специалистов во главе с заместителем министра обороны Сергеем Боевым уже начала в Вашингтоне «многодневные переговоры» с представителями Пентагона и Госдепартамента. По словам представителя правительства США, завершение детального соглашения, стоимость которого может составить миллиарды долларов, «вероятно, займет месяцы».

Влад Никифоров