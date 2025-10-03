Восемь сибиряков вернулись из украинского плена

В ходе обмена военнопленными между Россией и Украиной вернулись восемь жителей Сибирского федерального округа. Среди них трое — уроженцы Кузбасса из Промышленновского округа, Новокузнецка и Ленинск-Кузнецкого, сообщил губернатор Илья Середюк.

По данным уполномоченного по правам человека Приангарья Светланы Семеновой, двое военнослужащих вернулись в Иркутский и Боханский районы области. И еще трое освобожденных военных из Новосибирской области, сообщила омбудсмен региона Елена Зерняева.

О проведении обмена военнопленными с Украиной по формуле 185 на 185 Минобороны РФ сообщило накануне. Кроме того, были возвращены 20 гражданских лиц.

Александра Стрелкова