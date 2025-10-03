Демократы призвали расследовать обвинения в шатдауне в США

Главный демократ в Комитете по надзору Палаты представителей Роберт Гарсия призвал исполняющего обязанности специального прокурора Джеймисона Грира начать расследование в отношении Белого дома. Об этом сообщает Politico.

Господин Гарсия считает, что баннеры, размещенные на веб-сайтах федеральных агентств (включая Министерство жилищного строительства), которые обвиняют демократов в приостановке работы правительства, нарушают Закон Хэтча. Этот закон запрещает федеральным служащим заниматься политической деятельностью.

Сообщения, утверждающие, что «радикальные левые в Конгрессе положили конец работе правительства», являются частью давления администрации Трампа на умеренных демократов, которым угрожают массовыми увольнениями и прекращением финансирования штатов, считает Роберт Гарсия.

Пресс-секретарь Белого дома Эбигейл Джексон, в свою очередь, заявила, что администрация «просто делится правдой».