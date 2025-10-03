Актер из Болливуда впервые стал миллиардером

Первым представителем Болливуда, вошедших в список долларовых миллиардеров, стал известный в Индии 59-летний актер Шахрукх Кхан с состоянием в $1,4 млрд. Как сообщает BBC со ссылкой на ежегодный рейтинг самых богатых людей Индии Hurun India Rich List 2025, состояние актера сопоставимо с богатством Арнольда Шварценеггера, певиц Рианны и Тейлор Свифт, а также гольфистаТайгера Вудса.

Согласно оценкам, вхождение Хана в число миллиардеров «является признаком меняющейся динамики экономического роста Индии». Помимо традиционных секторов, таких как производство, информационные технологии и банковское дело, «двигателями создания богатства» становятся такие сферы как спорт, развлечения и бизнес, основанный на интеллектуальной собственности, отметили создатели списка.

Шахрукх Кхан известен в Индии более 30 лет. Основные доходы ему приносят его продюсерская компания Red Chillies Entertainment и собственный крикетный клуб Knight Rider Sports. Среди «других источников дохода» — контракты от съемок в фильмах и рекламе, а также инвестиции в недвижимость.

Влад Никифоров