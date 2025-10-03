Полуфиналы Кубка России по хоккею с мячом пройдут без сибирских команд

Все сибирские клубы выбыли из розыгрыша Кубка России по хоккею с мячом. Это стало известно по итогам четвертьфинальных матчей, состоявшихся в Москве 2 октября.

«Енисей» встречался с клубом из Первоуральска «СКА — Уральский трубник». Красноярцы по ходу матча уступали 2:6, затем почти догнали соперников, но чтобы перевести игру в овертайм, времени не хватило. В итоге уральцы победили со счетом 7:6.

Чемпион России кемеровский «Кузбасс», в свою очередь, проиграл архангельскому «Воднику» 3:8. Как писал «Ъ-Сибирь», днем ранее новосибирский «Сибсельмаш» уступил в четвертьфинале хозяевам плей-офф Кубка России — московскому «Динамо».

Валерий Лавский