WP: структурам правительства США не рекомендовано увольнять сотрудников

Увольнение сотрудников из правительственных структур США из-за шатдауна может нарушить федеральный закон о бюджетных ассигнованиях. По этой причине, как сообщает The Washington Post, высокопоставленные чиновники «негласно рекомендовали нескольким агентствам не увольнять сотрудников».

Руководителей структур предупредили, что увольнения «могут быть оспорены в суде». При этом, как отмечает издание, предупреждения высокопоставленных чиновников «расходятся с официальной риторикой», звучащей из Белого дома. Президент США Дональд Трамп и директор административно-бюджетного управления США Рассел Воут ранее «неоднократно заявляли о массовых увольнениях во время приостановки работы правительства». По информации от источников из Белого дома планы предусматривают увольнения порядка 16 тыс. человек.

Ранее в администрации президента США заявили о начале массовых увольнений в ближайшие дни сотрудников федеральных ведомств из-за шатдауна. Федеральное правительство частично приостановило работу 1 октября из-за того, что республиканцы и демократы не смогли договориться о статьях расходов. Обе партии обвиняют друг друга в провоцировании и затягивании кризиса.

