На американской базе в Японии отменили фейерверк из-за шатдауна в США

Приостановка работы федерального правительства США отразилась на планах американской военно-морской базы в городе Йокосука в Японии. База вынуждена отменить намеченный на ближайшие выходные «день открытых дверей» с фейерверков, пишет Kyodo News.

Агентство уточняет, что запуск фейерверков проходит ежегодно «на протяжении многих лет», в этом году его могли увидеть 190 тыс. человек, половина из которых — люди, находящиеся на базе.

Муниципалитет Йокосуки рассматривал возможность «перенести фейерверк в другое место», но не нашел альтернативы, удовлетворяющей требованиям безопасности.

На еще одной американской базе — на острове Окинава также отменили развлекательное мероприятие, намеченное на 4 и 5 октября.

Влад Никифоров